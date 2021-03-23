Бывший глава алтайской полиции стал помощником губернатора Ставропольского края

Экс-глава ГУ МВД России по Алтайскому краю Александр Олдак получил новую должность в Ставрополье – теперь он работает помощником губернатора Ставропольского края. Согласно контракту, эту должность он будет занимать как минимум один год.

Как отмечает "Банкфакс", Олдак будет получать существенные бонусы к жалованью – по законам региона, ему намерены выплачивать надбавки к окладу за выслугу лет в размере 30% и за особые условия государственной гражданской службы в размере 120%.

Напомним, что с 2005 по 2011 год Александр Олдак возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю, а летом 2011 год перешёл на аналогичную должность в Ставропольском крае. Чуть позже в отношении бывшего начальника алтайской полиции возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Тогда следователи считали, что с июля по ноябрь 2020 года полицейский вступил в сговор с начальником Барнаульского юридического института МВД России Николаем Михайловым, чтобы получить незаконным путём деньги с помощью заключения фиктивного контракта на оказание платных образовательных услуг, по которому на счета института перечислили 10 млн рублей.

Уже на следующий день руководитель СУ СКР по Алтайскому краю отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Олдака из-за "неполноты материалов проверки". Сам Олдак спокойно продолжил работать главой полиции в Ставрополье, где прослужил до 2020 года, когда и объявил о своей отставке.