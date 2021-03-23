Алтайские волейболистки выиграли в Брянске

Волейболистки клуба "Алтай-АГАУ" выиграли в Брянске. Там 22 марта стартовал финал высшей лиги "Б" женского чемпионата России за 7-13 места.

В турнире участвуют семь команд. Это барнаульский "Алтай-АГАУ", пензенский "Университет-Визит", самарская "Искра-АМОНД", "Балтийская волна" из Ленинградской области, читинская "Забайкалка", иркутская "Ангара" и "Брянск".

В первой встрече барнаульские девушки обыграли "Балтийскую волну" со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:17). Во вторник, 23 марта, у алтайской команды день отдыха, а 24 марта "Алтай-АГАУ" встретится с читинской "Забайкалкой".

Турнир в Брянске завершится 28 марта.