Вкладчики лишившегося лицензии "ФорБанка" начали получать деньги по страховке

Клиентам лишённого лицензии "ФорБанка" начали выдавать возмещения по вкладам. Полномочия банка-агента получил Сбербанк, через который вкладчики могут написать заявку на получение средств.

Как сообщают "Вести Алтай", для выплаты необходимо предоставить удостоверение личности и соответствующее заявление. Бланки можно найти на интернет-ресурсе Агентства по страхованию вкладов или в подразделении банка-агента. Подать документы можно в том числе и через интернет – с помощью онлайн-сервисов Сбербанка.

В Алтайском крае за получением средств могут обратиться почти 7 тысяч вкладчиков с общей суммой компенсации на 2,5 млрд рублей. Приём заявлений на выплаты будет идти по меньшей мере год.

Напомним, что 12 марта Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ФорБанка". Как оказалось, кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Позднее выяснилось, что из-за отзыва лицензии денег лишилась алтайская некоммерческая организация "Ступени", которая помогает детям с аутизмом. На счету юридического лица находилось порядка 150 тысяч рублей, которые должны были пойти на обучение педагогов и дидактический материал.