Самый воспитанный комик. В Барнауле пройдёт концерт резидента Stand Up Ивана Абрамова

В Барнауле выступит один из самых интеллигентных российских юмористов – резидент шоу Stand Up на ТНТ Иван Абрамов. Его концерт пройдёт 29 марта в ДК Моторостроителей. Начало в 19:00.

Читатели amic.ru и слушатели DFM 102.4 FM могут выиграть билеты на концерт Ивана Абрамова в прямом эфире радиостанции или в социальных сетях. Дозванивайтесь по телефону +7 (3852) 399-102 и следите за обновлениями в Instagram. Также слушать прямые эфиры DFM можно на сайте fmprod.ru.

В концерте будут только свежие монологи, которые ещё не звучали в эфире, и, конечно, живое общение со зрителями. Не обойдётся и без музыкальных зарисовок. Вас ожидает неповторимый микс из ярких образов, знакомых ситуаций, тонкого юмора и музыкальных импровизаций.

"Не буду говорить пафосные слова по поводу моего выступления, просто приходите на мой концерт, в который я вложил всю свою душу, а бабушка свечку поставила", – шутит артист.

Иван Абрамов – выпускник МГИМО. После недолгих размышлений он пришёл к выводу, что "лучше быть самым дипломатичным среди комиков, чем самым комичным из дипломатов". Он не упускает случая блеснуть своими навыками выпускника музыкальной школы и сопровождает номера впечатляющей игрой на пианино.

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