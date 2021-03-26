Нет мобильному мошенничеству: МегаФон создал платформу киберразведки

МегаФон запустил "Платформу киберразведки". Это решение для работы с киберугрозами: банки смогут предотвращать кражу денег со счетов клиентов, а корпоративный бизнес – защищать сотрудников от мобильного мошенничества.

Платформа собирает информацию обо всех источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. МегаФон анализирует потоки сетевых событий и выявляет номера, которые находятся под угрозой. В частности, алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет заражённые устройства.

"Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на неё реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством", – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователь системы в личном кабинете "Платформы киберразведки" получает оперативные отчёты по своему пулу номеров – своих сотрудников, пользователей корпоративной связи или клиентов, давших согласие на получение информации о предупреждении мошенничества.

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.

"Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлечённых в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции", – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Пользователи платформы также смогут видеть актуальный перечень выявленных мошеннических интернет-ресурсов, который регулярно пополняется и помогает в работе служб безопасности компаний.

Отдельный функционал платформы разработан для онлайн-сервисов. Он позволяет выявлять недобросовестных пользователей, которые используют SIM-карты для массовой регистрации в мошеннических целях. Например, ретейл или сервисы каршеринга смогут выявлять "оптовых" пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети – бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. С таких аккаунтов также зачастую регистрируют электронные кошельки, производят спам-рассылки.