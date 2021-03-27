Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус подтвердился у трёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Турочакского района, у жителя Шебалинского района. Так, с начала пандемии в регионе заразились 16 639 человек.

За прошедшие сутки выздоровели пять пациентов. По данным на 27 марта, за весь период в регионе выздоровели 16 247 человек.

Всего проведено 192 656 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (за отчётные сутки исследовано 415 проб).