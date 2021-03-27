Вторник, 30 Март, 16:12

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,83
€ 89,35
1°


4536820 +8277
Обь
-16см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что ей не хватило гимна России на награждении

, ИА "Амител"
Золотой призёр чемпионата мира в Стокгольме призналась, что до пьедестала об этом даже не задумывалась
Фото: news.ru

Фото: news.ru

Золотой призёр соревнований по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова призналась, что ей не хватило гимна и флага России на церемонии награждения. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменкам пришлось выступать под флагом федерации фигурного катания на коньках России, а награды получать – под фрагмент из Концерта № 1 Петра Чайковского.

"До награждения об этом не задумывалась. Но всё-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, всё пошло не по плану", – цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова – спортсменки выиграли золото, серебро и бронзу в одиночных соревнованиях.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.03.2021 21:45
- гость -

Да не думала она, ага
Бабло за нее думало
Позорище

29.03.2021 15:50
- гость -

Хорошая девочка, много труда и прилежания, терпения и настойчивости.
Болела пневмонией сильно, но все равно собралась и выиграла. Умница!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:04
Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс" 0
15:54
Суточный минимум заражений ковидом за март выявили в России 0
15:44
Двух поставщиков питания в школьные столовые сменили в Барнауле 0
15:33
В Барнауле начали готовиться к открытию летних лагерей 0
15:22
Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом 3
15:10
Улицы, ведущие к школам и больницам, отремонтируют в Алтайском крае 0
14:55
На Алтае две женщины предложили пенсионеру очистить двор от снега, но обчистили его самого 0
14:43
Двух сотрудниц алтайского детсада хотят уволить после коллективной жалобы 0
14:30
В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина 21
14:18
Более 50 патрульных машин купят для алтайской ДПС 2
14:06
В АлтГТУ пройдёт региональный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN 0
13:54
Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав 4
13:42
Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:31
Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть 10
13:20
Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации 9
13:03
Безопасность нового поколения. Как сделать дом удобнее с помощью умных технологий 0
12:52
Стало известно, когда начнётся ледоход на Оби в Барнауле 2
12:41
Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском 18
12:29
75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 30 марта 0
12:15
Купить квартиру онлайн. Как цифровая реальность расширяет возможности банков 0
12:01
Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей 19
11:50
В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент? 11
11:42
В школах Барнаула не нашли взрывных устройств 12
11:30
От мяса отказывать нельзя: диетолог о том, почему поститься вредно 4
11:17
Более десятка домов остались без воды в посёлке Солнечная поляна 0
11:04
"Ростелеком" наградил победителей интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок" 0
10:54
Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы 52
10:40
Общественники объявили конкурс на лучший проект благоустройства парка "Юбилейный" 4
10:28
Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 7
10:15
Экстра-вкус под новой этикеткой: напитки от "Карачинского источника" сменили дизайн 3
10:02
В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании 13
09:49
В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку 1
09:37
Психиатр рассказал, как победить лень 10
09:25
18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца 1
09:13
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной 6
09:00
Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле 18
08:46
Беглого итальянского мафиози поймали благодаря его каналу на YouTube 0
08:30
Про счётчики, платежи за свет, ОДН: БГЭС ответит на вопросы читателей amic.ru
Задай вопрос прямо сейчас
08:28
"Таможня даёт добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 5
08:18
"Чего мы успокоились-то?" Попов о страшных потерях 2020 и третьей волне ковида на Алтае 34
08:01
Палитра новых ощущений: где в Барнауле пройти курсы живописи и графики для начинающих 0
07:49
Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве 11
07:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 42
07:17
Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию 9
07:03
Как подготовить автомобиль к весне: подробный чек-лист 0
06:47
Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова 32
06:33
Победители открытого фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021 0
06:19
Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок 7
06:02
Снег и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 30 марта 0
23:48
Такой день. Выговор от Виктора Томенко и проблемы с дорогами в Рубцовске 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.