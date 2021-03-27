Фигуристка Анна Щербакова заявила, что ей не хватило гимна России на награждении

Золотой призёр соревнований по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова призналась, что ей не хватило гимна и флага России на церемонии награждения. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменкам пришлось выступать под флагом федерации фигурного катания на коньках России, а награды получать – под фрагмент из Концерта № 1 Петра Чайковского.

"До награждения об этом не задумывалась. Но всё-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, всё пошло не по плану", – цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, что на 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова – спортсменки выиграли золото, серебро и бронзу в одиночных соревнованиях.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.