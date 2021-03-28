До +8 градусов обещают в Алтайском крае 28 марта

Потепление до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 28 марта. Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как прогнозируют в региональном Гидрометцентре, днём столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные мокрый снег и дождь. Местами гололёдные явления. В утренние часы местами туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле температура составит +4...+6 градусов. В конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления. В утренние часы возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с.