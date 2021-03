Никита Мазепин разбил болид на 21-й секунде заезда в "Формуле 1"

22-летний пилот команды Haas F1 Team Никита Мазепин крайне неудачно дебютировал в "королевских гонках", сойдя с дистанции на первом же круге.

Болид россиянина вылетел с трассы на 21-й секунде после старта соревнования. Мазепин не смог продолжить гонку.

Первый этап "Формулы 1" стартовал 28 марта в Бахрейне на трассе Сахир. Следующим этапом станет Гран-при Эмилии-Романьи. Он пройдёт в Италии 18 апреля.

В ноябре прошлого года случился другой инцидент с российским пилотом. Французский гонщик Ромен Грожан врезался в ограждение после контакта с болидом Даниила Квята.

