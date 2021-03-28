Никита Мазепин разбил болид на 21-й секунде заезда в "Формуле 1"

22-летний пилот команды Haas F1 Team Никита Мазепин крайне неудачно дебютировал в "королевских гонках", сойдя с дистанции на первом же круге.
Болид россиянина вылетел с трассы на 21-й секунде после старта соревнования. Мазепин не смог продолжить гонку.
Первый этап "Формулы 1" стартовал 28 марта в Бахрейне на трассе Сахир. Следующим этапом станет Гран-при Эмилии-Романьи. Он пройдёт в Италии 18 апреля.
В ноябре прошлого года случился другой инцидент с российским пилотом. Французский гонщик Ромен Грожан врезался в ограждение после контакта с болидом Даниила Квята.
Even Mazepin himself says #NoToMazepin pic.twitter.com/1wnhRCL3yG— Giedo van der Garde (@GvanderGarde) March 28, 2021
Комментарии
больше похоже на отказ тормозов
В случае с Никитой из-за спешки была допущена ошибка в настройках тормозов brake-by-wire. Из-за этого его развернуло в третьей попытке после блокировки задних тормозов.
усп, это было про предыдущий день. на следующий день он развил успех