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И все лето впереди. Как в Барнауле отмечают День защиты детей

Большой праздник проходит в старейшем парке "Центральный"

01 июня 2026, 14:25, ИА Амител

День защиты детей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погода в первый день лета не подвела: в Барнауле тепло и по-настоящему празднично. 1 июня в парке культуры и отдыха "Центральный" проходит большой городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Маленькие гости с удовольствием бегают по пешеходному фонтану, рисуют мелом на асфальте, танцуют, участвуют в мастер-классах и, конечно, едят сахарную вату.

Корреспондент amic.ru тоже прогулялся по "Центральному" и посмотрел, как Барнаул встречает первый день лета. В кадре — детский смех, брызги фонтана, рисунки мелом, танцы, сахарная вата и то самое настроение, ради которого и устраивают такие праздники. Самые яркие моменты — в нашем фоторепортаже.

Дети / Фото: amic.ru

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