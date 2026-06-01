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Хорошие, добрые и милые. В честь Дня защиты детей amic.ru подготовил спецвыпуск новостей

В выпуске милые альпаки и кролики, крошечный котенок и многое другое

01 июня 2026, 13:13, ИА Амител

В честь Дня защиты детей amic.ru записал специальный выпуск новостей. В нем только хорошие, добрые и милые новости! А расскажут их вам дети.

В выпуске:

  • милые альпаки и кролики, которых можно угостить морковкой и погладить;
  • крошечный котенок Микроб, спасенный ветеринарами;
  • самый позитивный водитель Барнаула;
  • три золота алтайских спортсменок;
  • где купаться в Барнауле;
  • начало сезона теплоходных экскурсий;
  • "Кубок Барбоса" принимает заявки на участие.

Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в парках Барнаула в День защиты детей. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и развлекательные программы с аниматорами.

Вячеслав Франк / Фото: предоставлено amic.ru

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Барнаул День защиты детей
       

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