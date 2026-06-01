Хорошие, добрые и милые. В честь Дня защиты детей amic.ru подготовил спецвыпуск новостей

В выпуске милые альпаки и кролики, крошечный котенок и многое другое

01 июня 2026, 13:13, ИА Амител

В честь Дня защиты детей amic.ru записал специальный выпуск новостей. В нем только хорошие, добрые и милые новости! А расскажут их вам дети.

В выпуске:

милые альпаки и кролики, которых можно угостить морковкой и погладить;

крошечный котенок Микроб, спасенный ветеринарами;

самый позитивный водитель Барнаула;

три золота алтайских спортсменок;

где купаться в Барнауле;

начало сезона теплоходных экскурсий;

"Кубок Барбоса" принимает заявки на участие.

Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в парках Барнаула в День защиты детей. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и развлекательные программы с аниматорами.