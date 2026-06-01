Хорошие, добрые и милые. В честь Дня защиты детей amic.ru подготовил спецвыпуск новостей
В выпуске милые альпаки и кролики, крошечный котенок и многое другое
01 июня 2026, 13:13, ИА Амител
В честь Дня защиты детей amic.ru записал специальный выпуск новостей. В нем только хорошие, добрые и милые новости! А расскажут их вам дети.
В выпуске:
- милые альпаки и кролики, которых можно угостить морковкой и погладить;
- крошечный котенок Микроб, спасенный ветеринарами;
- самый позитивный водитель Барнаула;
- три золота алтайских спортсменок;
- где купаться в Барнауле;
- начало сезона теплоходных экскурсий;
- "Кубок Барбоса" принимает заявки на участие.
Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в парках Барнаула в День защиты детей. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и развлекательные программы с аниматорами.
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