Денег стало больше. Алтай улучшил позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей
В крае у семьи с одним ребенком после минимальных расходов в месяц остается почти 41 тыс. рублей
01 июня 2026, 12:18, ИА Амител
Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 62-е, сообщает РИА Новости.
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Использованы прожиточные минимумы работающих и детей для каждого региона.
«В Алтайском крае потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2025 году — 24 661 рубль в месяц. А с одним ребенком — 40 839 рублей в месяц», — говорится в исследовании.
В Республике Алтай в семье с двумя детьми потенциально возможный остаток составляет 28 476 рублей, а с одним — 45 140 рублей.
Кстати, в прошлом году Алтайский край был немного ниже в рейтинге — на 70-м месте. Тогда потенциальный остаток был на уровне 14 438 и 29 765 рублей. А Республика Алтай занимала 69-е место, остаток был на уровне 16 083 и 31 888 рублей.
Среди сибирских регионов выше всего находятся Красноярский край (13-е место), Иркутская область (16-е) и Кемеровская область (17-е): здесь у семей с двумя детьми остается в месяц 57 259 рубля, 54 957 и 53 330 соответственно. С одним: 76 776, 75 771 и 71 924.
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семей с двумя детьми остается 141 365 рублей, а с одним — 163 140.
В аутсайдерах находится Республика Ингушетия, там семьи с двумя детьми вообще уходят в минус на 13 361 рубль, а если ребенок один — остается лишь 6159 рублей.
Ранее сообщалось, что половина жителей Алтайского края через десять лет будут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. А большинство жителей региона такого дохода будут ждать почти 12 лет.
12:25:26 01-06-2026
Верим и аплодируем стоя!
14:10:34 01-06-2026
Гость (12:25:26 01-06-2026) Верим и аплодируем стоя!... А я верю. ...Просто надо знать , у кого спрашивать.
Есть дворники, учителя, соц.работники, санитарки, а есть начальники отделов, it-специалисты,курьеры.
12:29:13 01-06-2026
Ахахаха
12:30:49 01-06-2026
А выше заметка "Алтай попал в число регионов, где жители чаще всего допускают просрочки по кредитам"
Может " за ноги надо потрясти- глядишь чего и звякнет?"(с) ... на коттедж за 120 миллионов ?
13:25:22 01-06-2026
Порядочный человек (12:30:49 01-06-2026) А выше заметка "Алтай попал в число регионов, где жители чащ... ... и дворец за 800...
18:42:52 01-06-2026
Теперь буду знать, что моя семья живет лучше!
09:36:13 02-06-2026
половина жителей Алтайского края через десять лет будут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Хорошо, если к тому времени останется кто-то, кто будет зарабатывать.