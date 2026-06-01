Денег стало больше. Алтай улучшил позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей

В крае у семьи с одним ребенком после минимальных расходов в месяц остается почти 41 тыс. рублей

01 июня 2026, 12:18, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 62-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Использованы прожиточные минимумы работающих и детей для каждого региона.

«В Алтайском крае потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2025 году — 24 661 рубль в месяц. А с одним ребенком — 40 839 рублей в месяц», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай в семье с двумя детьми потенциально возможный остаток составляет 28 476 рублей, а с одним — 45 140 рублей.

Кстати, в прошлом году Алтайский край был немного ниже в рейтинге — на 70-м месте. Тогда потенциальный остаток был на уровне 14 438 и 29 765 рублей. А Республика Алтай занимала 69-е место, остаток был на уровне 16 083 и 31 888 рублей.

Среди сибирских регионов выше всего находятся Красноярский край (13-е место), Иркутская область (16-е) и Кемеровская область (17-е): здесь у семей с двумя детьми остается в месяц 57 259 рубля, 54 957 и 53 330 соответственно. С одним: 76 776, 75 771 и 71 924.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семей с двумя детьми остается 141 365 рублей, а с одним — 163 140.

В аутсайдерах находится Республика Ингушетия, там семьи с двумя детьми вообще уходят в минус на 13 361 рубль, а если ребенок один — остается лишь 6159 рублей.

Ранее сообщалось, что половина жителей Алтайского края через десять лет будут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. А большинство жителей региона такого дохода будут ждать почти 12 лет.