Большинство барнаульцев уверены, что в их детстве жилось лучше, чем нынешним детям
Интересно, что участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (25%), чем респонденты с высшим (18%)
01 июня 2026, 13:44, ИА Амител
SuperJob провел опрос среди жителей Барнаула и выяснил, как горожане оценивают детство современных детей по сравнению со своим.
Лишь 21% респондентов считают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются 59%, а 20% затруднились с ответом.
С возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 46% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих, а среди тех, кому за 45, эта доля вырастает до 64%. При этом 30% молодых респондентов признаются, что им трудно провести параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.
Интересно, что участники со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (25%), чем респонденты с высшим (18%). Также свою роль играет наличие собственных детей: среди родителей 27% оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое, тогда как среди бездетных — только 15%.
В комментариях горожане приводили типичные аргументы. Многие ностальгируют по улице и живому общению: "Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать".
Другие признают, что материальных благ стало больше, но это не равно счастью: "Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее".
Третьи замечают и плюсы, и минусы: "В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими".
14:03:34 01-06-2026
детство было счастливое - много общения, в школе была интересная жизнь - походы недельные в летнее время, музеи, внутришкольная жизнь пионерская, комсомольская, первая любовь Главное, уверенность была в завтрашнем дне. Криминала в разы было меньше
15:33:10 01-06-2026
гость (14:03:34 01-06-2026) детство было счастливое - много общения, в школе была интере... Вам реально нравилось ходить по этим линейкам, музеям и демонстрациям?)) что то я таких детей не припомню в своем совковом детстве🫣
16:41:19 01-06-2026
Гость (15:33:10 01-06-2026) Вам реально нравилось ходить по этим линейкам, музеям и демо... вы чего!? у нас даже поход классом на флюорографию был целым приключением.
16:43:12 01-06-2026
Гость (16:41:19 01-06-2026) вы чего!? у нас даже поход классом на флюорографию был целым...
Любой повод легально свалить с уроков это уже радость)
17:02:21 01-06-2026
Гость (16:41:19 01-06-2026) вы чего!? у нас даже поход классом на флюорографию был целым... Флюорография приезжала в школу на трейлере. Достаточно было переступить порог и всё. Минут 15. Раздеться и одеться.
17:14:59 01-06-2026
Гость (15:33:10 01-06-2026) Вам реально нравилось ходить по этим линейкам, музеям и демо... Линейки, пионерская и комсомольская жизнь - нравились только тем, кто мечтал о карьере функционера. Не все хотели в космонавты, факт))) Маленькие человечки тоже думали, как приспособиться.
18:51:34 01-06-2026
Гость (15:33:10 01-06-2026) Вам реально нравилось ходить по этим линейкам, музеям и демо... Где в тексте про линейки?
14:54:36 01-06-2026
у нас не было ничего и мы умели радоваться малому. на ровном месте игру сочиняли. конфеты на новый год подарком были. сейчас есть много разного, но оно стало привычным и радости не вызывает.
16:32:41 01-06-2026
Гость (14:54:36 01-06-2026) у нас не было ничего и мы умели радоваться малому. на ровно...
Инфляция счастья
16:42:19 01-06-2026
А какие были вкусные беляши лимонад мороженое и хлеб в Затоне!!! Кто помнит?
16:54:09 01-06-2026
Кость (16:42:19 01-06-2026) А какие были вкусные беляши лимонад мороженое и хлеб в Затон... Хлеб затоновский помню. А насчет остального нет...
16:58:37 01-06-2026
Кость (16:42:19 01-06-2026) А какие были вкусные беляши лимонад мороженое и хлеб в Затон... Ездили с родителями в выходной в Затон на природу. Хлеба брали несколько буханок, чтобы угощать родственников дома. Ещё в Затоне продавали полуфабрикат в коробочке "лимонный кекс". Получалась очень вкусная выпечка, сейчас такой нет.
17:04:16 01-06-2026
Гость (16:58:37 01-06-2026) Ездили с родителями в выходной в Затон на природу. Хлеба бр... В Затоне был лучший хлеб и молоко.
17:00:02 01-06-2026
у нас было самое лучше Детство и Время. поверьте такого уже ни когда не будет
17:07:32 01-06-2026
страшно детишек сейчас отпускать -машин поразвелось тьма, дворов почти нет, зелени мало, народ дикий стал дерганый, помимо этого ураганы начались какие то, болезни страшные, соцсети мозги убивают и мошенники мошенники мошенники и безнаказанно воровство электронное идет
тут даже сравнивать нечего, в СССР по сравнению с сегодня идеально детям было. Ну что я не прав что ли?
17:08:40 01-06-2026
Дети с 4-5 лет гуляли во дворе самостоятельно. С 5 лет приучали делать покупки: хлеб, молоко в треугольном пакете, мороженое.
18:03:48 01-06-2026
Гость (17:08:40 01-06-2026) Дети с 4-5 лет гуляли во дворе самостоятельно. С 5 лет приу...
Ну не сочиняйте, что гуляли самостоятельно в 4 года, разве что в какой-нибудь деревне, где все друг друга знают. А в городе нас пускали только с ребятами постарше в этом возрасте. Правда в те времена это была не проблема - во дворах всегда была целая куча детей всех возрастов. Сейчас такое наверное только в новостройках
21:21:41 01-06-2026
Гость (18:03:48 01-06-2026) Ну не сочиняйте, что гуляли самостоятельно в 4 года, раз... В центре Барнаула. Во дворе не было автомобилей, но две песочницы, качели и турники с тремя уровнями: большой, средний и маленький. Ещё свободное пространство-площадка для игры в мяч, старшие даже вешали сетку. На асфальте рисовали "классики". Много зелени, делали маленькие шалашики - домики для кукол. Дети были разного возраста, мелкие тусовались со всеми. Родители или бабушки присматривали из окон и периодически выходили для контроля. Сейчас в том дворе всё заставлено машинами, нет свободного пятачка. Деревья и кустарники вырубили под предлогом благоустройства дворовой территории. Дети там не находятся от слова "совсем". Должны играть на детской площадке, расположенной между несколькими домами, вне поля зрения родственников. Соответственно, одних не выпускают.
17:20:15 01-06-2026
Моё детство закончилось ровно тогда, когда мама сказала: "Доченька, ты уже тяжёлая, и я не могу тебя поднимать". И оставила меня пьяной лежать в коридоре.
17:39:44 01-06-2026
Во времена нашего детства была на несколько порядков лучше внешкольная жизнь. У нас в классе была мода на занятия в спортивных секциях, различных кружках и студиях. Как-то классная проводила анкетирование, удивилась, что дети повально охвачены внеурочными занятиями. Поскольку практически все кружки были бесплатными, дети сами, без родителей, записывались, часто ходили за компанию с одноклассниками. Причем даже в спортивные секции, танцевальные коллективы брали всех подряд, не выгоняли толстеньких и неуклюжих. Больше занимались с перспективными, но неуспешных не отстраняли, те тоже бегали и плясали в своё удовольствие.
19:38:13 01-06-2026
Вот бы вас, комментаторы, сейчас вернуть туда, обратно в этот совок и через недельку послушать ваше нытье! 🫠🫠🫠
23:25:09 01-06-2026
Гость (19:38:13 01-06-2026) Вот бы вас, комментаторы, сейчас вернуть туда, обратно в это... Чувствуется, что вас "совок" не отпускает))) Вам трудно понять, что свобода - это внутреннее состояние души, от общественно-экономической системы не зависит. Многие даже считают, что в советское время свободы было больше.
22:46:28 01-06-2026
Сейчас в Барнауле нет агитплощадок. Молодые даже не знают, что это такое. Во всех кварталах на свободных местах располагались небольшие сцены - эстрады, перед ними ряды лавочек. Периодически проводились лекции (о международном положении, например; или милиционеры рассказывали про разный криминал с целью профилактики). В праздники были выступления художественной самодеятельности.
В теплое время дети самоорганизовывались и устраивали свои концерты. Артисты разного возраста пели, танцевали, рассказывали стихи, разыгрывали сценки. Желающие участвовать записывались у ведущего, составлялась программа, на обычной бумаге рисовались афиши и расклеивались у подъездов, даже делали билеты из тетрадок в клеточку. Правда, билеты бесплатные. Советские дети, что с них взять! Ещё для надёжности активисты обходили квартиры и приглашали зрителей. Родственники и соседи послушно смотрели выступления, неистово хлопали, вызывали на «бис». Дети были счастливы.
11:33:37 02-06-2026
а у нас в конце лета в августе устраивали детский фестиваль прощания с летом. Вот было здорово. Дети съезжались ото всюду. сначала был парад костюмированный, потом конкурсы рисунков, песни, танца. Формат современной олимпиады только маленький, дворовый. Все получали пусть небольшие но подарки. Готовили фестиваль сами дети под руководством взрослых. Куда всё делось? Может, взрослым сейчас не до детей? Жизнь такая.
20:24:54 02-06-2026
гость (11:33:37 02-06-2026) а у нас в конце лета в августе устраивали детский фестиваль ... 31 го был праздник для детей с аниматорами во дворе. Вы поймите - лучше вашего детства не будет. Не потому, что не так что-то, а потому что это ваше детство было))
11:54:20 02-06-2026
в советское время в каждой школе был смотр художественной самодеятельности весной, каждая школа выступала в ДК со своей программой. Танцы, театр, песня соло и хоровое пение, чтение художественное. Каждый ребёнок мог принять участие. Сейчас всё убрали, разъединили детей между собой и взрослых с детьми. Дети были заняты каждую минуту, на глупости времени не оставалось. Ушёл праздник из нашей повседневной жизни. Все эти шоу с экрана телевизора - ни о чём, потому что праздник в советское время создавали сами дети, все желающие, а не избранные для телешоу, как сейчас.