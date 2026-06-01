Большинство барнаульцев уверены, что в их детстве жилось лучше, чем нынешним детям

Интересно, что участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (25%), чем респонденты с высшим (18%)

01 июня 2026, 13:44, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

SuperJob провел опрос среди жителей Барнаула и выяснил, как горожане оценивают детство современных детей по сравнению со своим.

Лишь 21% респондентов считают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются 59%, а 20% затруднились с ответом.

С возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 46% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих, а среди тех, кому за 45, эта доля вырастает до 64%. При этом 30% молодых респондентов признаются, что им трудно провести параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.

Интересно, что участники со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (25%), чем респонденты с высшим (18%). Также свою роль играет наличие собственных детей: среди родителей 27% оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое, тогда как среди бездетных — только 15%.

В комментариях горожане приводили типичные аргументы. Многие ностальгируют по улице и живому общению: "Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать".

Другие признают, что материальных благ стало больше, но это не равно счастью: "Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее".

Третьи замечают и плюсы, и минусы: "В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими".