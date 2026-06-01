Аномально жаркая погода пришла на Алтай в первый день лета: до +33 градусов и без осадков
Солнечная погода продержится в крае как минимум до 5 июня
01 июня 2026, 13:23, ИА Амител
В Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами в западных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр.
Алтайский край
Ночью 2 июня. Температура +8...+13 градусов, по западу до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем 2 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Ночью 3 июня. Температура +12...+17 градусов, в предгорьях до +7. Преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем 3 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночью 4 июня. Температура +12...+17 градусов, в предгорьях до +7. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем 4 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Барнаул
Ночью 2 июня. Температура +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с.
Днем 2 июня. Температура +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с.
Ночью 3 июня. Температура +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
Днем 3 июня. Температура +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.
Ночью 4 июня. Температура +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с.
Днем 4 июня. Температура +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.
13:41:44 01-06-2026
Аномально жарко это когда за +30. А сейчас даже не тепло, ветер холодный.
14:37:26 01-06-2026
Гость (13:41:44 01-06-2026) Аномально жарко это когда за +30. А сейчас даже не тепло, в... и всё таки - аномально, когда 40,в тени.
а 30,это просто лето.
14:48:25 01-06-2026
Аномально это когда летом +3, а +33 это норма, кому не нравится - за полярный круг
15:54:45 01-06-2026
Гость (14:48:25 01-06-2026) Аномально это когда летом +3, а +33 это норма, кому не нрави... Аномально жаркая погода©
обсуждаем заголовок?
или погоду в нашем славном городке?
10:37:44 02-06-2026
Гость (14:48:25 01-06-2026) Аномально это когда летом +3, а +33 это норма, кому не нрави... Всё что выше нормы считается аномалией, сейчас среднедекадная температура выше на 1-2 градуса. Ты если не разбираешься то зачем глупости пишешь
22:51:03 01-06-2026
А в Сибири бывает ещё жарко? Ну помню такого, пару выходных тепло и опять кофточки и ветровки, от комаров и ледяного ветра