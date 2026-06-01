Солнечная погода продержится в крае как минимум до 5 июня

01 июня 2026, 13:23, ИА Амител

Лето в Барнауле / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами в западных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр.

Алтайский край

Ночью 2 июня. Температура +8...+13 градусов, по западу до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 2 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ночью 3 июня. Температура +12...+17 градусов, в предгорьях до +7. Преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 3 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 4 июня. Температура +12...+17 градусов, в предгорьях до +7. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 4 июня. Температура +23...+28 градусов, по западу до +33. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Барнаул

Ночью 2 июня. Температура +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с.

Днем 2 июня. Температура +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с.

Ночью 3 июня. Температура +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Днем 3 июня. Температура +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

Ночью 4 июня. Температура +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с.

Днем 4 июня. Температура +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.