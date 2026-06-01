В "Единой России" назвали имена кандидатов в парламент Алтайского края

Все кандидаты — победители предварительного голосования

01 июня 2026, 14:40, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Алтайского края определили кандидатов, которые смогут представить "Единую Россию" на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания в сентябре 2026 года. Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая на портале pg.er.ru. В процедуре приняли участие более 160 тысяч жителей региона.

По итогам голосования определились победители в 34 одномандатных округах и 34 территориальных группах. Среди них есть как действующие депутаты, так и новые участники политической жизни региона, в том числе участники специальной военной операции.

Среди победителей по одномандатным округам — председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко, руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев, действующие депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы.

Список будущих кандидатов по одномандатным округам:

округ № 1 — Игорь Вихлянов;

округ № 2 — Никита Кожанов;

округ № 3 — Петр Боос;

Петр Боос; округ № 4 — Алексей Кривенко;

округ № 5 — Александр Кузьменко;

Александр Кузьменко; округ № 6 — Сергей Серов;

округ № 7 — Ирина Солнцева;

округ № 8 — Юрий Матвейко;

округ № 9 — Владимир Попов;

округ № 10 — Александр Романенко;

округ № 11 — Максим Кочев;

округ № 12 — Владимир Пелеганчук;

округ № 13 — Константин Ежов;

округ № 14 — Татьяна Ильюченко;

округ № 15 — Вадим Смагин;

округ № 16 — Игорь Панарин;

округ № 17 — Сергей Бочаров;

округ № 18 — Александр Сафонов;

округ № 19 — Михаил Разливинский;

округ № 20 — Александр Локтев;

округ № 21 — Ирина Лазаренко;

округ № 22 — Дмитрий Денисов;

округ № 23 — Сергей Писарев;

округ № 24 — Дмитрий Аганов;

округ № 25 — Иван Огнев;

округ № 26 — Александр Лисицын;

округ № 27 — Владислав Вакаев;

округ № 28 — Вячеслав Перерядов;

округ № 29 — Евгений Носенко;

округ № 30 — Андрей Абрамов;

округ № 31 — Сергей Ларейкин;

округ № 32 — Григорий Бахтин;

округ № 33 — Сергей Черноиванов;

округ № 34 — Виктор Зобнев.

В территориальных группах поддержку жителей также получили депутаты АКЗС и БГД, общественники и партийные деятели. Всего победителей определили по 34 территориальным группам:

группа № 1 — Анна Ведлер;

группа № 2 — Сергей Ливадний;

группа № 3 — Василий Рощупкин;

группа № 4 — Антон Теслин;

группа № 5 — Дмитрий Беляев;

группа № 6 — Владимир Громов;

группа № 7 — Евгений Смирнов;

группа № 8 — Константин Молчанов;

группа № 9 — Ксения Белоусова;

группа № 10 — Игорь Левин;

группа № 11 — Алина Бушуева;

группа № 12 — Иван Гладких;

группа № 13 — Владимир Лещенко;

группа № 14 — Дмитрий Рождественский;

группа № 15 — Александр Траутвейн;

группа № 16 — Андрей Максимов;

группа № 17 — Наталья Кувшинова;

группа № 18 — Павел Кравченко;

группа № 19 — Кристина Гудочкина;

группа № 20 — Инна Борисенко;

группа № 21 — Марина Понкрашева;

группа № 22 — Юрий Ряполов;

группа № 23 — Сергей Струченко;

группа № 24 — Алина Горлова;

группа № 25 — Александр Берестенников;

группа № 26 — Роман Ильин;

группа № 27 — Светлана Бочкова;

группа № 28 — Павел Авкопашвили;

группа № 29 — Елена Азарова;

группа № 30 — Елена Метель;

группа № 31 — Сергей Михайлов;

группа № 32 — Наталья Быкова;

группа № 33 — Антон Семергеев;

группа № 34 — Михаил Попов.

Окончательные результаты предварительного голосования организационный комитет под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Романенко планирует утвердить 2 июня. После этого победители смогут принять участие в дальнейшей избирательной кампании.

Как ранее сообщал amic.ru: основной день голосования на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания будет назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года. Жителям региона предстоит избрать депутатов АКЗС девятого созыва. Парламент состоит из 68 депутатов: половина из них избирается по одномандатным округам, еще 34 мандата распределяются между партиями по итогам голосования по партийным спискам. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. Остальные партии также в процессе формирования списка кандидатов.