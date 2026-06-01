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01 июня 2026, 13:33, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России обсуждают ужесточение контроля за доходами должников по алиментам и возможное ограничение или аннулирование их загранпаспортов, сообщил Юрий Шедько, кандидат экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ, в интервью "Газете.ru".

Поводом для таких мер стали планы США аннулировать загранпаспорта должников по алиментам. Согласно информации от Associated Press, сначала это затронет тех, у кого задолженность превышает 100 тысяч долларов. В настоящее время в США насчитывается 2,7 тысячи таких людей, и в будущем ограничение могут распространить на тех, у кого долг составляет более 2,5 тысячи долларов. Для получения нового паспорта должникам потребуется подтвердить погашение задолженности.

«В России рассматривается усиление цифрового контроля за доходами должников. Предлагается более оперативное списание средств со счетов и ужесточение ответственности за повторные нарушения. Также обсуждаются дополнительные ограничения на выезд за границу, хотя полное аннулирование загранпаспортов представляется маловероятным. Однако временное ограничение их действия при значительной задолженности может быть введено в будущем», — отметил эксперт.

Шедько подчеркнул, что в России уже применяются различные меры к должникам по алиментам. Среди них — запрет на выезд при задолженности от 10 тысяч рублей, арест счетов и имущества, удержание части зарплаты и временное ограничение водительских прав. Кроме того, предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.

По словам Шедько, эти меры, такие как запрет на выезд и блокирование счетов, эффективны: многие должники начинают выплачивать алименты после их введения.