Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала. Контейнеровоз Ever Given снят с мели.

"Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции", – написал президент.

Напомним, что 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъёмностью 224 тысячи тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель 23 марта, перегородив движение по каналу. Блокировка канала обходилась мировой экономике почти в 10 млрд долларов в день.