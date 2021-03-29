Апрель в Алтайском крае начнётся с 20-градусных морозов

1 апреля в Алтайском крае возможны сильные ночные заморозки. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Несмотря на то, что днём температура воздуха будет подниматься до плюсовых значений, в ночь на 1 апреля в регионе похолодает до -8...-13°С, а местами в предгорьях до -15...-20°С. В Барнауле ночью термометры покажут от -11 до -13 градусов.

По прогнозам метеорологов, ночь с 31 марта на 1 апреля пройдёт преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Морозно ночами в Алтайском крае будет и в последние дни марта. 30 марта местами похолодает до -13°С, а 31 марта – до -16°С.

Ранее стало известно, что настоящая весенняя погода в Алтайском крае установится "согласно плану". Метеорологическая весна в Алтайский край придет в первой декаде апреля, что соответствует норме.