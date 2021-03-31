Силы на исходе. Почему важно знать свой уровень витамина D

Недостаток витамина D характерен для 80% жителей нашей страны. Сильнее всего он проявляется с приходом весны, когда его резервы в организме практически исчерпаны. В Сибири дефицит "солнечного" витамина весьма ощутим. Многие жители Алтайского края жалуются на упадок сил и сонливость. Особенно страдают от него пожилые люди, чьи ресурсы более ограничены. Как помочь им пройти период респираторных заболеваний с минимальным риском для здоровья, рассказали эксперты лаборатории "ДНК-Диагностики".

В первую очередь – разобраться с уровнем витамина D, отмечают эндокринологи. Принято считать, что он нужен исключительно новорождённым, чтобы избежать рахита. На самом деле взрослым он требуется не меньше, и особенно старшему поколению. Витамин очень важен для усвоения кальция и укрепления костей. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов говорят о том, что препараты витамина D с кальцием эффективны для профилактики падений и переломов у людей в возрасте.

Низкий же уровень витамина D ведёт к развитию типичных для старшего возраста нарушений здоровья: аутоиммунных и эндокринных патологий, рака и иммунодефицитных состояний, обменных нарушений и риску развития сахарного диабета.

Существует много исследований на тему эффективности витамина D при острых респираторных инфекциях, к которым относится и новый коронавирус COVID-19. Учёные с уверенностью говорят о том, что достаточный уровень этого витамина снижает риск неблагоприятных клинических исходов. Кроме того, на ранних стадиях заболевания витамин D помогает противостоять развитию инфекции, а на более поздних – снижает тяжесть течения заболевания. Также он поддерживает естественные защитные механизмы организма.

Добавление витамина D в свой рацион может стать весьма эффективным защитным, профилактическим или терапевтическим средством против COVID-19. Но чтобы определить необходимую дозировку – важно выяснить уровень 25-ОН (витамин D) в крови. В медицинском центре "ДНК-Диагностика" есть собственная лаборатория, где в течение суток помогут это сделать.

Не стоит откладывать эту простую, но очень важную процедуру на "потом", чтобы пережить сезон простуд легко и встретить лето здоровым.

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