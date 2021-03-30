Более десятка домов остались без воды в посёлке Солнечная поляна

В Барнауле порыв водопровода диаметром 400 мм стал причиной выхода воды на поверхность в районе перекрёстка улиц Геодезическая и Энтузиастов и отключения водоснабжения в нескольких домах.

"Ограничено холодное водоснабжение на ул. Геодезическая, 45а-49ж, 53а, 53б, ул. Антона Петрова, 278-358, ул. Энтузиастов, 48, 50, ул. Солнечная Поляна, 26-38а", – уточнили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Населению организован подвоз воды. Уточнить информацию можно в справочной службе барнаульского водоканала по телефону 8 (3852) 50-01-01.

Напомним, 29 марта затопило подъезд жилого дома по проспекту Строителей, 6. Силами управляющей компании выполнены работы по отводу воды.