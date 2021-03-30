В АлтГТУ пройдёт региональный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN

В АлтГТУ пройдёт открытие отборочного тура IX Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению "Электроэнергетика". Начало – 1 апреля в 14:00. В чемпионате будут участвовать девять студенческих команд АлтГТУ, команда АлтГАУ и пять команд Рубцовского индустриального института АлтГТУ.

Студенческая лига Международного инженерного чемпионата CASE-IN – это соревнование в решении инженерных кейсов, посвящённых реальным производственным проблемам. Соревнования для студентов России, Белоруссии и Казахстана пройдут по восьми направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и новое направление "проектный инжиниринг".

В ходе отборочного этапа в АлтГТУ команды будут защищать перед экспертами технологические решения для промышленности, посвящённые теме чемпионата "Устойчивое развитие". Энергетиков ждут сразу две масштабные задачи: АО "СО ЕЭС" предлагает студентам разработать решения по развитию региональных энергосистем, а ПАО "ФСК ЕЭС" – найти применение цифровым технологиям в развитии распределительной сетевой компании.

Команду победителя регионального этапа определит жюри в составе экспертов – ведущих специалистов Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания", филиала АО "СО ЕЭС" в Алтайском крае и Республике Алтай, филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго", АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" и ученых АлтГТУ.

Две лучшие команды по итогам отборочного этапа попадут в полуфинал. Полуфиналы будут проходить в дистанционном формате для лучших по рейтингу команд по итогам отборочных этапов. Финал пройдёт очно в Москве с участием лучших по рейтингу команд каждого отраслевого направления.

Чемпионат входит в платформу АНО "Россия – страна возможностей" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" и в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утверждённым распоряжением правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 г.