Учеба с целью: Алтайский филиал Финуниверситета предлагает бесплатное образование

Не все родители могут позволить себе оплатить высшее образование. Тем, кто хорошо учился, Алтайский филиал Финуниверситета готов предложить в 2021 году 45 бюджетных мест. Но если абитуриенту не удалось пройти на бюджет, есть и другой способ учиться за счёт государства – это целевое обучение.

В 2021 году в Алтайском филиале Финуниверситета появилась возможность учиться по целевому набору за счёт государства. В рамках целевой квоты выделено семь мест на бакалавриат и одно – в магистратуру.

Желающим пройти на целевой набор необходимо заключить договор с органом государственной власти, власти субъекта РФ или местного самоуправления. Абитуриенты этого направления участвуют в отдельном конкурсе на поступление и учатся бесплатно в рамках целевой квоты. Но после окончания вуза им нужно отработать предусмотренное договором время в организации, направившей на целевое обучение.

Все тонкости поступления на бюджет и по целевому набору можно будет узнать на весеннем дне открытых дверей Алтайского филиала Финуниверситета. Мероприятие пройдёт в удобном онлайн-формате 8 апреля в 18:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54

Телефоны приёмной комиссии: 569-269, +7 (923) 161-38-93

Сайт: altai.fa.ru

Email: pr.altai@fa.ru

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