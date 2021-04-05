Тайга ошибок не прощает: что взять с собой в поход в экстремальных условиях

Дальние походы, сплавы или покорение горных вершин дают возможность отдохнуть от цивилизации и провести время наедине с собой. Но путешествия – это не только наслаждение природой, но и риск оказаться в опасности. Лавины, грозы, размытая дорога, заглохнувший мотор, даже простуда или травма могут угрожать вашему здоровью, а иногда и жизни.

В новостях часто сообщают о пропавших туристах, охотниках и рыбаках. Заблудиться могут даже опытные путешественники и целые туристические группы. Так, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" за 10 лет получил 93 тысячи обращений, и только 63 тысячи человек нашли живыми. А ведь туристы могли бы предотвратить трагедию, если бы взяли с собой спутниковый телефон. Например, Thuraya XT-Lite.

Thuraya XT-Lite – бюджетная, а главное, лёгкая модель спутникового телефона. Она весит всего 186 граммов, при этом мощный аккумулятор в режиме ожидания выдержит до 80 часов. Этот гаджет незаменим в любых путешествиях:

лёгкий, как обычный смартфон;

компактный, с выдвижной антенной, легко помещается в карман;

качественный и прочный, как Nokia 3310;

держит заряд до 80 часов в режиме ожидания и до шести часов в режиме разговора;

понятный русскоязычный интерфейс;

подсветка клавиатуры выручит в темное время.

Чтобы вызвать помощь в экстренных случаях, например, если человек заблудился, в телефоне предусмотрена кнопка SOS. При нажатии на неё на заранее выбранный номер придёт СМС с координатами, когда вы находились в сети. А затем устройство сможет передавать координаты в автоматическом режиме с заданным интервалом. Благодаря этому спасатели легко найдут вас.

У телефона привычный micro USB-разъём для зарядки, а также mini-jack – для наушников. Заказать устройство можно на сайте.

Устойчивая связь в отдалённых районах

"В 2021 году нам сильно помогла компания GTNT, предоставив нам спутниковый телефон Thuraya XT-PRO DUAL. Качество связи было на высшем уровне. Мы звонили родным, будто находимся с ними в одном районе, а не в заснеженной палатке вдали от цивилизации", – рассказывает лидер клуба Moutain Territory, ски-альпинист и высотный оператор Виталий Лазо.

Thuraya обеспечивает надёжную и высококачественную связь более чем в 160 странах Европы, Африки, Азии и Австралии. Территорию России покрывают два геостационарных спутника: Турая-2 и Турая-3. Их легко найти в любом открытом месте: достаточно повернуть телефон в сторону юга и дождаться сигнала, подтверждающего, что связь со спутником установлена.

Баланс качества и экономии

У мультисервисного оператора GTNT есть и другие, более продвинутые модели. Например, Thuraya XT-Pro Dual поддерживает две SIM-карты: спутниковую и GSM. А те, кто не представляет свою жизнь без смартфона, оценит модель Thuraya X5-Touch на операционной системе Android: все привычные приложения останутся под рукой.

Тарифы Thuraya делают спутниковую связь доступной для людей с любым достатком. Стоимость одной минуты, если звонить со спутникового телефона на мобильный, – от 53 рублей. Стоимость самого аппарата Thuraya XT-Lite – 52 900 рублей, а теперь его можно взять в рассрочку на 10 месяцев без переплат по карте рассрочки "Халва" или "Свобода".

Куда бы вы ни отправились в поход, телефоны Thuraya и спутниковая связь от GTNT помогут чувствовать себя в безопасности, оставаться на связи с родными и даже быть в курсе последнего матча по хоккею.

Мультисервисный оператор связи GTNT

Телефон: 8-800-200-90-60

Сайт

Инстаграм

Фэйсбук

ВКонтакте