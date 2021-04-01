В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19

78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса зафиксировали в России. Об этом сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов – 9207, число образцов британского штамма – 78, южноафриканского – пять, бразильского – ноль", – цитирует его РИА Новости.

Ранее новосибирский научный центр "Вектор" сфотографировал британский штамм COVID-19. Снимок получен с помощью микроскопа в рамках изучения нового варианта вируса.

С начала пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев COVID-19, скончались свыше 99 тысяч пациентов. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 9169 заболевших.