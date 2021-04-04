"Ходит дурачок": как в колонии на Алтае ставят Лескова, Шекспира и удивляют критиков

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В преддверии Международного дня театра (27 марта) в лечебно-исправительном учреждении № 1 в Барнауле показали спектакль "Дурачок" по рассказу Николая Лескова. Уже два года артист музыкального театра Илья Зуев репетирует с осуждёнными. За это время театралы-любители сделали несколько успешных спектаклей, которые понравились именитым критикам. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал на постановке "Дурачок" и узнал, как "тюремный ТЮЗ", состоящий из семи заключённых, стал одним из лучших любительских театров Алтайского края.

История о Паньке

Главный герой – крепостной паренёк Панька – выходит на сцену и пронзительно поёт под гитару песню "Ходит дурачок" Егора Летова. Сюжет песни перекликается с темой рассказа Лескова о Паньке, безвольно готовым выполнять любую, даже самую грязную работу. Герой пасёт овец, получает наказание розгами за других или, будучи рекрутом, всю войну копает рвы за других солдат. При этом Панька никогда не обижается на тех, кто откровенно его обманывал.

Поставить рассказ Николая Лескова в колонии решили не случайно. Эту камерную историю легко было уместить в 40 минут (осуждённые тяжело учат текст) и задействовать только трёх человек. Вообще, по словам художественного руководителя любительского театра Ильи Зуева, не любой материал можно перенести на сцену в колонии. Важно, чтобы все персонажи были мужчинами. Это обязательное условие артистов-любителей. Местная публика точно не оценит, если кто-то из труппы, пусть даже ради искусства, переоденется в спектакле в женщину.

Николай Лесков, объясняет Илья Зуев, написал историю о святом, идеальном праведнике. В постановке же режиссёра рассказ "Дурачок" заиграл новыми красками и смыслами. Получилась, скорее, философская притча о выборе добра и зла – как никогда актуальной теме для колонии.

"Мы с удовольствием читаем классические произведения, восхищаемся Настасьями Филипповнами и Аннами Карениными, а сами-то готовы под поезд броситься из-за любви? И каждый честно себе признаётся, что нет", – уверен Илья Зуев.

"У нас здесь уже не кружок"

"Дурачок" – не первая постановка в любительском театре "Алтайский современник". Два года назад на сцене местного ДК показали спектакль "Смерть в рассрочку" – о нескольких осуждённых польской тюрьмы, ожидающих смертной казни. Тогда спектакль оценили не только зрители, но и руководство УФСИН по Алтайскому краю.

"Алтайский современник", считает Зуев, – один из лучших любительских театров Алтайского края. Так, недавно коллектив осуждённых стал лауреатом трёх всероссийских и двух международных конкурсов. Одна из последних работ студии – киноочерк по рассказу В. М. Шукшина "Стёпка" – представят на всероссийском кинофестивале.

Кстати, на премьере "Дурачка" присутствовали члены жюри конкурса "Рождение замысла", представители драматического и музыкального театров города Барнаула и регионального отделения Союза театральных деятелей. После спектакля они обсудили с создателями спектакля все плюсы и минусы постановки.

"Я считаю, что у нас здесь уже не кружок, а настоящий любительский театр. Пусть нашу работу эксперты конкурса "Рождение замысла" судят наравне со всеми. Дайте плохую оценку и критическую рецензию, если она того заслуживает, но – честно, без скидок. Считаю, что сложившийся театральный коллектив ЛИУ-1, вполне себе жизнеспособный. И, да, он участвует в театральной жизни Барнаула", – говорит Зуев.

А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?

В театре "Алтайский современник" занимаются семь человек. Репетиции проходят два раза в неделю. Ведущие роли в спектаклях Ильи Зуева исполняют два заключённых – Эдуард и Руслан. Оба оказались в ЛИУ №1 из-за распространения наркотиков. Искусством заинтересовались не сразу. Поначалу оба стеснялись сцены и думали, что другие осуждённые не оценят увлечения театром. Однако сейчас Руслана и Эдуарда благодаря ролям знают все в колонии.

Сейчас в тюремном театре, поясняет Илья Зуев, замахнулись на "Гамлета" Уильяма Шекспира. Уже идут репетиции, постановку представят летом 2021 года.