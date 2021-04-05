На Алтае стартовал федеральный проект "Биатлон в школу – биатлон в ГТО"

В Барнауле 6 апреля пройдёт открытый урок биатлона для учащихся 4 и 5 классов. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Биатлон в школу – биатлон в ГТО" в школе № 24 при поддержке Барнаульского пивоваренного завода. Организаторами открытого урока стали Барнаульская федерация биатлона и Союз ветеранов биатлона Алтая. Мероприятие запланировано на 10:30 утра по адресу: г. Барнаул, ул. Кутузова, 18.

Напомним, что алтайские биатлонисты не один раз становились победителями как российских, так и международных соревнований. Так, совсем недавно, спортсмены из Алтайского края успешно выступили на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек (15-16 лет) в Саранске. На старт вышли более 200 спортсменов из 35 регионов России. Команда из Алтайского края показала достойные результаты и завоевала несколько важных медалей.