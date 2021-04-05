Экс-начальника алтайской налоговой признали виновным в мошенничестве и коррупции

Бывший начальник алтайской межрайонной налоговой инспекции № 14 и его знакомый признаны виновными в мошенничестве и получении взятки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, в октябре 2019 года чиновник вступил в предварительный сговор со знакомым. Они вместе ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемой им компании.

"Злоумышленники пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путём передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий осуждённые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1,5 миллиона рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы", – говорится в сообщении.

Правоохранители также установили, что сотрудник налоговой получил взятку в размере более 50 тысяч рублей ещё от одного предпринимателя. Деньги предназначались на "непроведение проверки в рамках декларационной кампании". В тот же день их задержали сотрудники ФСБ.

В результате суд назначил экс-начальнику налоговой четыре года условного срока с испытательным сроком четыре года, а также оштрафовал его на 525 тысяч рублей, лишил права занимать руководящие должности на два года и классного чина. Его знакомому дали три года условного срока с испытательным сроком три года.