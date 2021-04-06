Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Два случая смерти больных с коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, 81-летний житель Усть-Коксинского района и 70-летний житель Чойского района скончались ещё в феврале, но связь с инфекцией патологоанатомы установили только сейчас.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 225 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 203 – от COVID-19, 22 – по иным причинам.

Также в Горном Алтае лабораторно подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз выявили у семи жителей Горно-Алтайска, жителя Кош-Агачского района и жителя Майминского района.

С учётом этого, общее число инфицированных в регионе достигло 16 712. Выздоровели 16 349 человек, из которых 12 – за минувшие сутки.