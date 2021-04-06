Певица показала своё тело в оголяющем ягодицы платье и вызвала отвращение в Сети

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, также известная как Lizzo, опубликовала снимок в обнажающем ягодицы платье, чтобы показать несовершенства своего тела. Однако это вызвало лишь отвращение пользователей Сети.
На размещённых в Instagram снимках 32-летняя артистка запечатлена в полный рост со спины в облегающем платье фиолетового цвета без нижнего белья. При этом наряд оформлен сетчатыми вставками по бокам и широким вырезом в области поясницы, который обнажает её ягодицы.
Публикация набрала более миллиона лайков, однако внешний вид певицы раскритиковали в комментариях. "Меня тошнит от неё", "Такие изображения надо запретить", "Мне противно, что сейчас так много людей демонстрируют своё ожирение. Это просто пошло", "Какое вульгарное поведение", – обрушились пользователи Сети на певицу.
Комментарии
Она ещё и поет!?
Это перебор!
Не ваша, вот беситесь ))
Тут претензии не к платью, а к фигуре. Миниатюрная тугая попка вызвала бы фурор
И морщины на ногах можно было бы закрыть
Ей удалось
И морщины на ногах можно было бы закрыть
Это не морщины. Это целлюлит во всей красе. Сейчас в моде демонстрация уродств и бравирование ими.
Сейчас в моде демонстрация уродств
А торчащие из места, где должны быть ягодицы, кости ног - это было разве не уродство?..
А она еще и какает ведь! Что за унитазы она использует?
Не ваш миллион лайков вот вы и беситесь.