Женщины из Тульской области пожаловались на то, что их дети умирают в роддоме

Пять жительниц Тульской области в СМИ и соцсетях рассказали о проблемах с оказанием услуг в местном перинатальном центре. По словам женщин, у двух рожениц в реанимации погибли три ребёнка, а ещё один новорождённый находится под наблюдением с подозрением на эпилепсию.

"В настоящее время в Минздраве находится на рассмотрении коллективное обращение пяти пациенток областного перинатального центра. По двум обращениям ранее была проведена ведомственная проверка. Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции. По обращениям ещё трёх заявительниц проводится внутренняя проверка Министерства здравоохранения", – рассказали агентству ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее жительница Барнаула Ольга Барсукова обвинила врачей городского роддома № 1 в переписывании истории родов после смерти новорождённой внучки. По словам женщины, на протяжении нескольких часов медики бездействовали, когда её дочери было плохо перед родами, а после возбуждения уголовного дела якобы попытались представить ситуацию иначе, чтобы избежать наказания.