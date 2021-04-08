Если все отказали: доктор Макриди найдёт минимум два варианта имплантации зубов

Современные возможности стоматологии позволяют помогать пациентам в самых разных и самых сложных случаях. Стоматологические клиники находят варианты лечения максимально безболезненно, надёжно и в кратчайшие сроки. Предлагают различные варианты конструкций по цене и срокам изготовления удобных именно пациентам.

А что делать человеку, если ему все врачи отказали? Почему не стоит отчаиваться, и какие есть решения даже, казалось бы, в безнадёжных случаях, рассказал заведующий стоматологическим отделением "Клиники Пасман", стоматолог-ортопед высшей категории, хирург-имплантолог с 20-летним стажем Николай Макриди.

"Если вы не нашли своего стоматолога и решения проблемы, если вам не дали выбора, нам есть что вам предложить, у нас нет никаких ограничений в протезировании и имплантации. Мы используем все возможности современной имплантации, существующие в мировой практике, чтобы предоставить пациенту вариант, который его устроит по качеству, цене и эстетике. Даже если вам уже сказали, что помочь нельзя, мы предложим как минимум два варианта решения проблемы", – утверждает Николай Макриди.

Он специализируется на очень сложных случаях. Например, при атрофии или отсутствии кости, когда некуда ставить имплантат, может установить имплантаты зигомы в скуловую кость и реабилитировать пациента на первый-третий день после операции – вернуть ему полноценную жизнь, возможность улыбаться, питаться, жить, не стесняясь своего внешнего вида.

Как нет двух одинаковых людей, так нет и единых алгоритмов действия, – рассказывает доктор Макриди. – В каждом конкретном случае он подбирает тот вид имплантации и протезирования, которые диктует клиническая картина, – всё зависит от ситуации, индивидуальных особенностей пациента, его возможностей и предпочтений.

"Мы можем выполнить имплантацию "все на четырёх" (all-on-4), "все на шести", "все на восьми", "все на трёх" – разные модификации несъёмного протезирования с немедленной нагрузкой, можем выполнить имплантацию с использованием имплантатов зигомы, можем выполнить костную пластику, можем обойтись без нее, можем поставить условно съёмную или съёмную конструкцию с опорой на имплантаты. Мы не ограничены одной методикой, вариантов, которые сегодня есть у пациентов, не счесть, и пациент совместно с доктором решает, что для него оптимально", – отметил Николай Макриди.

В "Клинике Пасман" нет ограничений для пациентов с сахарным диабетом, остеопорозом и другими хроническими заболеваниями, так как здесь есть полноценный стационар с узкими специалистами по 41 направлению медицины. Есть возможность сдать анализы, получить консультацию, пройти необходимую терапию и подготовиться к имплантации.

Современные технологии диагностики и 3D-моделирования позволяют на этапе обследования спланировать и показать пациенту результат будущей имплантации – то, каким образом имплантат будет позиционирован в челюсти, каков будет его наклон и позиция относительно других зубов, как будет выглядеть ортопедическая конструкция. На этом промежуточном этапе пациент может определиться с формой зуба, его положением в челюсти и внести коррективы, касающиеся эстетики зуба.

"Кому-то нравятся круглые, кому-то – заострённые, кому-то – вытянутые, кому-то – плоские зубы. Эстетические представления у всех разные, поэтому моя задача – сделать так, чтобы конструкция функционировала правильно, чтобы пациент мог откусывать и пережевывать пищу без труда, а также учесть его пожелания по эстетике, внести их в программу и реализовать. Пациент, по сути, вместе со мной моделирует свою будущую улыбку. После того как он увидит презентацию, для него не будет сюрпризов, он получает заведомо ожидаемый результат, учитывающий его требования к эстетике", – рассказал Николай Макриди.

Специально для иногородних пациентов в "Клинике Пасман" есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Николаю Макриди, чтобы узнать обо всех возможностях имплантации зубов, можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 08:00 до 20:00. Или по номеру персонального менеджера: +7-923-241-71-47 с 09:00 до 18:00. Он согласует удобное для вас время и дату консультации.

В "Клинике Пасман" действуют выгодные предложения:

Имплантация под ключ с коронкой из диоксида циркония – 50 000 рублей;

Имплантация под ключ с коронкой – 35 000 рублей;

Стоматологический чекап за 3850 рублей для уверенности в здоровье полости рта;

3D-томография с двойной проверкой врачом и искусственным интеллектом – бесплатно.⃰

"Клиника Пасман":

г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92

тел. +7 (383) 284-30-53

Pasman-clinic.ru

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