В Кремле не собираются приглашать зарубежных лидеров на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая не планируется, поскольку год не юбилейный, пишет РИА Новости.

"В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад", – сказал представитель Кремля, уточнив, что будут также учитываться нюансы, которые вскоре определят "санитарные власти".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что парад Победы на Красной площади в 2021 году пройдёт в обычном формате. Однако вопросы присутствия зрителей и их количества будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором. По его словам, пока динамика заболеваемости вселяет оптимизм, но не даёт возможности расслабиться.

Отметим, что в этом году парады Победы пройдут в 28 российских городах. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в них поучаствуют свыше 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.