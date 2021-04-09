Скорая помощь для авто. Какой эвакуатор вызвать, чтобы не навредить машине

Ни один водитель не застрахован от внезапной поломки автомобиля. Речь не только о ДТП: внезапно может оказаться неисправным рулевое управление или тормозная система. В таком случае не обойтись без эвакуатора, который доставит авто в сервис. К счастью, выезд эвакуаторов и техпомощи возможен круглосуточно, где бы вы ни находились. Компаний, которые оказывают такие услуги, немало, как и разновидностей эвакуаторов. Каждый из них имеет свои особенности и больше подходит для той или иной ситуации.

Самый распространённый вид – эвакуатор со стационарной платформой. Плюсы его в том, что он может эвакуировать автомобили путём полной погрузки: у него длинная платформа и несложная конструкция, которая не требует тщательного обслуживания.

Даже если двигатель транспортного средства заглох, его легко спустить с такого эвакуатора. Однако заезд на платформу может быть трудным для машин с низким клиренсом.

Второй вид – эвакуатор с гидроплатформой. Отличается компактной базой, манёвренностью и низким углом для заезда автомобилей. Эвакуация происходит путём полной погрузки. Минус в том, что, если двигатель эвакуатора заглохнет, сгрузить автомобиль будет непросто.

Третий вид – эвакуатор с крано-манипуляторной установкой или эвакуатор-манипулятор. Используется для эвакуации сильно повреждённых автомобилей, тех, которые проблематично сдвинуть с места, машин, "зажатых" со всех сторон или с блокируемыми колесами. Эвакуация путём полной погрузки, как и в предыдущих вариантах.

Четвертый вид эвакуаторов – буксиры. Они небольшие, что делает их более манёвренными. Есть возможность эвакуировать автомобили с подземных паркингов. Но буксиры не отличаются большой грузоподъёмностью: возможна лишь частичная погрузка. Важно, чтобы у автомобиля не были зажаты колеса.

Источник информации – компания "Москов Эвакуатор", с которой возможна подача эвакуатора в Химки за 15 мин.