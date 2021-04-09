В Алтайском крае станут чаще останавливать машины с тонировкой

Сотрудники ГИБДД Алтайского края с 19 по 28 апреля проведут рейд "Тонировка". Мероприятие призвано снизить количество ДТП и обеспечить безопасность дорожного движения. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Опасность управления транспортным средством с тонированными стёклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и тёмное время суток, в связи с чем увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия", – уточнили в ведомстве.

Водителям, в автомобилях которых затонированные окна не соответствуют требованиям пункта 4.3 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", предложат устранить нарушение на месте. В случае отказа машину снимут с регистрационного учёта.

Рецидивистам, которых ловят на незаконной тонировке не впервые, грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток.