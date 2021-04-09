В Алтайском крае станут чаще останавливать машины с тонировкой

Сотрудники ГИБДД Алтайского края с 19 по 28 апреля проведут рейд "Тонировка". Мероприятие призвано снизить количество ДТП и обеспечить безопасность дорожного движения. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Опасность управления транспортным средством с тонированными стёклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и тёмное время суток, в связи с чем увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия", – уточнили в ведомстве.
Водителям, в автомобилях которых затонированные окна не соответствуют требованиям пункта 4.3 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", предложат устранить нарушение на месте. В случае отказа машину снимут с регистрационного учёта.
Рецидивистам, которых ловят на незаконной тонировке не впервые, грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток.
Комментарии
"Рецидивистам, которых ловят на незаконной тонировке не впервые, грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток"
Если устранил тонировку на месте, но через какое-то время тебя остановили с тонировкой, считается ли это "Рецидивом"?
И на основании какой статьи назначают 15 суток?
9.04.2021 17:12
- гость -
И на основании какой статьи назначают 15 суток?
Не выполнение законного требования...
Давно пора пересаживать даунов с тонированными лобовиками
Еще бы регенератов с прямоками за жопу взяли, за долбали утырки.