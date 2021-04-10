Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье

Австралийская боксёрша Эбани Бриджес перед боем с Шэннон Кортни пришла на взвешивание в откровенном нижнем белье. Подобное она делает уже не в первый раз.
"Кажется, я сломала интернет", – написала спортсменка под снимками на своей странице в Instagram.
Кортни осудила свою соперницу и обвинила её в неуважении к спорту, но, кажется, Эбани с этим не согласна.
Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун в книге мемуаров The Beauty of Living Twice поведала, как режиссёру Полу Верховену удалось её уговорить снять нижнее бельё в сцене допроса фильма "Основной инстинкт". Актрисе сказали, что трусики мешают съёмке.
Комментарии
Урка-злая?
Вся в партаках
Шлеменко однажды сказал, про женские единоборства, из разговора со своей знакомой которая тоже занимается - если хочешь завоевать по настоящему мировой значимости титул в единоборствах, будь готова к тому что потеряешь женские черты внешности, и наоборот приобретешь мужские черты, без этот титул не добиться, точнее это одна из негативных сторон этого процесса...