Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье

Австралийская боксёрша Эбани Бриджес перед боем с Шэннон Кортни пришла на взвешивание в откровенном нижнем белье. Подобное она делает уже не в первый раз.

"Кажется, я сломала интернет", – написала спортсменка под снимками на своей странице в Instagram.

Кортни осудила свою соперницу и обвинила её в неуважении к спорту, но, кажется, Эбани с этим не согласна.

Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун в книге мемуаров The Beauty of Living Twice поведала, как режиссёру Полу Верховену удалось её уговорить снять нижнее бельё в сцене допроса фильма "Основной инстинкт". Актрисе сказали, что трусики мешают съёмке.