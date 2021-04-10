Троих россиян госпитализировали после переворота автобуса в Турции

Троих россиян госпитализировали после ДТП с участием туристического автобуса в Турции. Всего за медицинской помощью обратились пять человек.

"Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут, предположительно, выписаны сегодня", – рассказали ТАСС в посольстве России в Анкаре.

Остальные россияне сейчас находятся в отеле Коньи. После того завершатся процедуры по выяснению обстоятельств аварии и позволит погода, они поедут в гостиницы по месту отдыха.

Напомним, что авария произошла 10 апреля. В салоне находился 31 российский турист, одна женщина погибла.