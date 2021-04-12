Онлайн-продавщица из Алтайского края обманывала покупателей, не отправляя им товар

В Бийске полицейские задержали подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, жертвами которой оказались жители Алтайского края, Новосибирской области, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, злоумышленница продавала онлайн женскую одежду и обувь.

В общей сложности правоохранителям поступило 10 заявлений от пострадавших. В рамках расследования уголовных дел о мошенничестве полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась 29-летняя бийчанка. Онлайн-торговлей горожанка занималась не менее двух лет.

"Поначалу она исправно исполняла взятые на себя обязательства: закупала товар и отправляла его клиентам по всей стране. Однако позже сделки стали ограничиваться лишь получением финансовых средств от покупателей. При этом онлайн-продавец активно вела переписку с клиентами, консультировала их по вопросам, касающимся размера и качества вещей, представленных на фотографиях, а после получения денег блокировала пользователей соцсети", – говорится в сообщении.

По предварительным подсчётам, сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Женщина призналась в содеянном. Задержанную отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.