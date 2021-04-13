Умер народный артист России Игорь Желтоухов

Народный артист России Игорь Желтоухов скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, сообщают на официальном сайте Хабаровского краевого музыкального театра.

"Выражаем соболезнования родным и близким – у покойного осталась супруга и двое сыновей", – говорится в сообщении.

Желтоухов родился в 1944 году. Играл в Хабаровском краевом музыкальном театре с 1971 года. Имеет звания "Заслуженный артист РСФСР" и "Народный артист РСФСР". В 2020 году стал лауреатом национальной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".