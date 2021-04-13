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Два алтайских главврача подали заявки на праймериз "Единой России"

, ИА "Амител"
Медики идут на выборы, чтобы решать вопросы демографии
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

На текущей неделе документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов АКЗС подал главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук. Его примеру последовал главврач Алтайского краевого онкодиспансера, главный внештатный онколог регионального Минздрава Игорь Вихлянов, сообщает пресс-служба партии.

Отвечая на вопрос, почему он заявился на праймериз ЕР, Пелеганчук подчеркнул: идет в законодательную власть региона чтобы эффективно решать вопросы демографической политики. "Решение острых вопросов демографии и народосбережение — основные задачи, которые ставит перед властью президент Российской Федерации. И я участвую в предварительном голосовании "Единой России" для того, чтобы эти вопросы реализовывать в Алтайском крае. Иду на выборы, чтобы жители Алтайского края жили дольше", — подчеркнул Пелеганчук.

В свою очередь Игорь Вихлянов также хотел бы представлять систему здравоохранения в законодательной власти региона.

"Помимо тех вызовов, с которыми в 2020 году столкнулась наша система здравоохранения, в отрасли существует немало направлений, требующих внимания властей. Но хочется совершить на территории края и прорывные вещей. Ранняя диагностика онкологических заболеваний, организация скринингов, и, в целом, работы онкологической службы, забота о жителях края, выполнение демографической программы, о которой говорил президент. Знаю как работать в данном направлении, и буду стараться сделать все, в случае, если жители окажут доверие", — резюмировал главный онколог региона.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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