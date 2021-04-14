Девять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

Девять случаев заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае за минувшие сутки, общее число заболевших в регионе выросло до 16 753. Об этом в среду, 14 апреля, информирует оперативный штаб республики.

"Диагноз подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Онгудайского района, у жителя Майминского района, у жителя Усть-Канского района", – говорится в сообщении.

Скончались ещё двое пациентов с COVID-19. Общее число смертей выросло до 234.

Выздоровели за весь период 16 433 человека, в том числе 16 – за сутки.