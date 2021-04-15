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Уроженка Барнаула добилась установки памятника Гагарину возле центра НАСА в США

, ИА "Амител"
Нина Чернышёва потратила два года, чтобы получить разрешение на возведение монумента

Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Жительница США Нина Чернышёва, которая раньше жила в Барнауле, вместе с друзьями добилась установки памятника космонавту № 1 Юрию Гагарину возле центра НАСА на мысе Канаверал в США. Об этом в своём Instagram рассказал директор барнаульского зоопарка "Сказка" Сергей Писарев.

"Спасибо. Говорю искреннее спасибо от всех нас. Ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране. Он человек Мира. Он человек планеты Земля", – написал Писарев.

По его словам, чтобы получить разрешение на установку монумента, Чернышёвой потребовалось два года. Она возложила цветы к памятнику человеку, который первым побывал в космосе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.04.2021 07:03
- гость -

у мальчонки мордашка вообще не радостная... это же не человек паук

15.04.2021 07:31
гость

Жительница США Нина Чернышёва, которая раньше жила в Барнауле

Вот это карьера

15.04.2021 07:48
- гость -

Да там миллионы россиян.

15.04.2021 08:20
- гость -

Разве такое может быть - попробуйте такое сделать в своей стране! Памятник Немцову уже шесть лет не могут установить, а место памяти на мосту власти постоянно уничтожают, людей охраняющих убивают и калечат....

15.04.2021 08:23
- гость -

людей охраняющих убивают и калечат....

Ты вечно этот бред транслировать будешь?

15.04.2021 08:26
- гость -

возложила цветы к памятнику человеку, который первым побывал в космосе
АМИК, кровь из глаз!

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