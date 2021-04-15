Уроженка Барнаула добилась установки памятника Гагарину возле центра НАСА в США

Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Жительница США Нина Чернышёва, которая раньше жила в Барнауле, вместе с друзьями добилась установки памятника космонавту № 1 Юрию Гагарину возле центра НАСА на мысе Канаверал в США. Об этом в своём Instagram рассказал директор барнаульского зоопарка "Сказка" Сергей Писарев.

"Спасибо. Говорю искреннее спасибо от всех нас. Ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране. Он человек Мира. Он человек планеты Земля", – написал Писарев.

По его словам, чтобы получить разрешение на установку монумента, Чернышёвой потребовалось два года. Она возложила цветы к памятнику человеку, который первым побывал в космосе.