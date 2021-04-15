Уроженка Барнаула добилась установки памятника Гагарину возле центра НАСА в США

Фото: instagram.com/sergeipisarev2
Жительница США Нина Чернышёва, которая раньше жила в Барнауле, вместе с друзьями добилась установки памятника космонавту № 1 Юрию Гагарину возле центра НАСА на мысе Канаверал в США. Об этом в своём Instagram рассказал директор барнаульского зоопарка "Сказка" Сергей Писарев.
"Спасибо. Говорю искреннее спасибо от всех нас. Ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране. Он человек Мира. Он человек планеты Земля", – написал Писарев.
По его словам, чтобы получить разрешение на установку монумента, Чернышёвой потребовалось два года. Она возложила цветы к памятнику человеку, который первым побывал в космосе.
Комментарии
у мальчонки мордашка вообще не радостная... это же не человек паук
Жительница США Нина Чернышёва, которая раньше жила в Барнауле
Вот это карьера
Да там миллионы россиян.
Разве такое может быть - попробуйте такое сделать в своей стране! Памятник Немцову уже шесть лет не могут установить, а место памяти на мосту власти постоянно уничтожают, людей охраняющих убивают и калечат....
людей охраняющих убивают и калечат....
Ты вечно этот бред транслировать будешь?
возложила цветы к памятнику человеку, который первым побывал в космосе
АМИК, кровь из глаз!