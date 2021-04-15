Восемь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили восемь случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 16 761. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает региональный оперштаб.

"Диагноз подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у жителя Майминского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Турочакского района, у жителя Шебалинского района", — говорится в сообщении.

Скончались ещё двое пациентов. Всего в регионе умерли 236 человек с подтверждённым коронавирусом.

За весь период из больниц выписали 16 437 пациентов, в том числе четырёх — за прошедшие сутки.