Правительство утвердило меры помощи туристическим компаниям

Правительство России утвердило меры поддержки отечественных турооператоров в сфере заграничного туризма. В 2021 году компании освободили от уплаты взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь" и позволили возвращать средства туристам за аннулированные зарубежные путёвки, забронированные до 31 марта 2020 года.

"В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы кабинета министров.

Напомним, что Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой – в Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых.

Также с 15 апреля все прибывающие в страну россияне обязаны сдать тест на коронавирус в течение трёх дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.