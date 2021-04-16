Жителя Алтайского края осудят за изнасилование пенсионерки и ограбление знакомой

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении неоднократно судимого жителя Шелаболихинского района Алтайского края. 27-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 62-летней барнаульской пенсионерки.

По версии следствия, ночью в январе 2021 года пьяный злоумышленник ворвался в квартиру пожилой женщины. Пенсионерка отказалась вступить с ним в интимные отношения, после чего визитёр, пригрозив ножом, изнасиловал её.

Спустя несколько дней мужчина встретился со своей знакомой, которую обманным путём уговорил отвезти его в Барнаул. Когда сельчанин остался с женщиной в безлюдном месте, он ударил её по голове, сдавил руками шею и потребовал деньги. Жертва перевела мужчине деньги со своей карты, после чего он сел за руль автомобиля и скрылся с места преступления.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Изнасилование"), ст. 162 УК РФ ("Разбой") и ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище") передали в суд.