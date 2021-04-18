Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования проходили в Японии, сообщает РИА Новости.

Последними на турнире выступали женщины, которые представляли произвольную программу. Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова с результатом 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29). Третье – ещё одна представительница России Елизавета Туктамышева (146,23).

После выступления Туктамышевой российская сборная одержала досрочную победу. Команда завершила турнир, имея в активе 125 очков, что на 15 больше, чем у команды США, которая заняла второе место.