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Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли первый домашний матч весны

, ИА "Амител"
Следующий матч тоже пройдёт в Барнауле
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В субботу, 17 апреля, в рамках очередного тура первенства России (четвёртая группа) алтайский клуб на стадионе "Динамо" взял верх над "Волной" из Нижегородской области со счётом 1:0. Победный гол на 79-й минуте встречи забил Вадим Исаев.

Напомним, ранее, 7, 10 и 13 апреля, барнаульцы провели три игры на выезде. Сначала "Динамо" уступило димитровградской "Ладе" – 0:1. Затем барнаульцы одержали две победы – 2:1 над "Ладой-Тольятти" и 2:0 над самарскими "Крыльями Советов – 2". После успеха в домашней игре с "Волной" команда Александра Суровцева набрала 32 очка и поднялась на шестое место турнирной таблицы.

Следующий матч первенства "Динамо" вновь проведёт на своём стадионе. Во вторник, 20 апреля, барнаульцы сыграют против ульяновской "Волги", которая занимает четвёртую строку.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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