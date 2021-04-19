Испытания теплосетей максимально горячей водой стартуют в Барнауле

Испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3 стартуют в Барнауле в понедельник, 19 апреля. Работы начнутся в 10:00. Об этом напоминает пресс-центр мэрии.
По контуру в границах Попова, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, Власихинская, Павловский тракт, а также пос. Спутник и Новосиликатный пустят максимально горячую воду. При этом без отопления временно останутся детские и лечебные учреждения, а отдельная категория потребителей – без горячей воды. Это коснётся домов с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения, калориферными установками, отопительными системами с непосредственной схемой присоединения. Испытания продлятся до 20:00
Напомним, второй этап запланирован на 21 апреля. Работы пройдут в домах, расположенных на улицах Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт, а также в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорского тракта.
Комментарии
Холода настали - самое время отключить отопление!
это сговор если снег пойдет - отключение отопления
происки антанты
Испытания теплом на день закончились, начались испытания населения максимально горячей водой .
19.04.2021 09:59
Евгений, а что не так?Тут на прошлой недели уже бухтели, что пора выключать отопление.Попытался было сказать, что-де ребятишки еще рано, еще будут холода, но меня обвинили в продажности сетевикам.Но самое интересное будет немного погодя.Отопление отключат вместе с горячей водой и довольно скоро, не смотря на жучий холод и сырость, и бухтеть по поводу раннего отключения будут и те, кто ратовал за прекращение отопительного сезона.
Не знаю у кого в квартире сейчас холодно, а у меня только в одной комнате из четырех включено отопление. Сразу скажу, что живу в хрущеве на пятом этаже в панельном доме без чердака.