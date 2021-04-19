Двух водителей общественного транспорта Барнаула повторно накажут за отсутствие масок

Сотрудники Роспотребнадзора и ГИБДД провели совместный рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Барнаула. Профилактическое мероприятие состоялось 16 апреля.

В ходе рейда проверяющие выявили четырёх водителей, которые не носили маски. Причём двое из них оказались "рецидивистами": на них составили уже повторные протоколы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что нарушителям норм грозят административные штрафы. Физлицам – от 15 до 40 тысяч рублей, должностным – от 50 до 150 тысяч рублей; ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей или также приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в Алтайском крае носить маски нужно в магазинах, аптеках, поликлиниках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.