Двух водителей общественного транспорта Барнаула повторно накажут за отсутствие масок

Сотрудники Роспотребнадзора и ГИБДД провели совместный рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Барнаула. Профилактическое мероприятие состоялось 16 апреля.
В ходе рейда проверяющие выявили четырёх водителей, которые не носили маски. Причём двое из них оказались "рецидивистами": на них составили уже повторные протоколы.
В Роспотребнадзоре напомнили, что нарушителям норм грозят административные штрафы. Физлицам – от 15 до 40 тысяч рублей, должностным – от 50 до 150 тысяч рублей; ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей или также приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, в Алтайском крае носить маски нужно в магазинах, аптеках, поликлиниках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.
Комментарии
Может уже пора прекратить этот цирк с масками?
Пусть сотрудники Роспотребнадзора посетят с проверкой здания Краевой администрации, Прокуратуры, Суда.
И жестко покарают все кто там без масок ходит. Верхушка должна пример показывать.
19.04.2021 15:01
- гость -
Может уже пора прекратить этот цирк с масками?
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Может пора уже поумнеть и начать носить маски в местах скопления народа? Или так хочется поболеть?
Только сегодня утром мясников сказал, что маски вредны для зубов, а при короновирусе бесполезны
19.04.2021 15:47
- гость -
Как вас земля носит зомбированных то.....
задолбали со своими масками, лучше проверяйте руки - там источника всякой заразы куда больше
19.04.2021 16:17
- гость -
19.04.2021 15:47
- гость -
Как вас земля носит зомбированных то.....
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Как вы, слабоумные, ложку-то до рта доносите.
19.04.2021 16:35
- гость -
задолбали со своими масками, лучше проверяйте руки - там источника всякой заразы куда больше
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Руки тоже надо мыть. Но кашляют и чихают люди всё же ртом и носом. Поэтому маски при эпидемиях необходимы. Если, конечно, у людей нет цели заболеть и сдохнуть.
19.04.2021 16:08
- гость -
Только сегодня утром мясников сказал, что маски вредны для зубов, а при короновирусе бесполезны
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Давай еще вспомни, как Малышева называла коронавирус чудесным вирусом, при котором умирают основном пожилые люди. Что один, что другой - не врачи, а артисты большого цирка.
Поэтому маски при эпидемиях необходимы.
кто чихает-кашляет, пусть и носит, я в маске задыхаюсь, сразу мушки перед глазами, так себе альтернатива помереть, не заболев