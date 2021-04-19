Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили

Самыми угоняемыми в России за первый квартал 2021 года стали автомобили марки Hyundai. Такие данные приводит страховая компания "Согласие".

На втором месте по популярности у угонщиков расположилась Kia. Далее следуют Mitsubishi, Toyota и Lexus.

По словам страховщиков, чаще всего машины угоняют с парковок крупных торговых центров, а также с территорий рядом с промышленными зонами.

Ранее дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России. Во втором квартале 2021 года стоимость новых машин может вырасти на 2-7%. Это обусловлено ожидающимся повышением утилизационного сбора и дефицитом автомобилей у дилеров.