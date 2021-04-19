Иномарка протаранила дом и "зависла" в воздухе в Бурятии

Иномарка врезалась в жилой дом в посёлке Сужа в Республике Бурятия. Согласно снимкам с места происшествия, автомобиль буквально залетел в здание и застрял в нём, не касаясь земли.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, по предварительным данным, утром 19 апреля 59-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом на улице Аргадинской.

В результате аварии сам водитель и 12-летний пассажир получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Также пострадал годовалый ребёнок, который находился в доме.